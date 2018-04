Eschweiler-Weisweiler.

Auf der Reitanlage der Familie Stormanns am Weisweiler Stadion hat vorige Woche mit dem Late-Entry-Turnier am Dienstag und dann dem Jugend- und Zwei-Sterne-Turnier am Wochenende das Eschweiler Jumping Festival begonnen. Das erste Turnierwochenende stand dabei vor allem im Zeichen der jungen Reiter. Bei bestem Wetter zog die Veranstaltung viele Besucher an.