Eschweiler.

Vor zwei Jahren noch hatte Bürgermeister Rudi Bertram ein alles andere als gutes Gefühl, wenn er an die Sicherheitslage in Eschweiler dachte. Inzwischen hat sich das geändert. Von 2016 auf 2017, so erfuhr er am Donnerstag im Gespräch mit der Polizeiführung, ist die Zahl der Straftaten in der Indestadt um 15 Prozent gesunken – auf den niedrigsten Stand seit mindestens zehn Jahren.