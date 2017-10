Eschweiler Fußball: Heimkehr mit voller Punktausbeute Letzte Aktualisierung: 4. Oktober 2017, 12:56 Uhr

Eschweiler. Sie können auch anders! Waren vor einer Woche noch mehrere Torfestivals mit Eschweiler Beteiligung in der Kreisliga A zu verzeichnen, siegten diesmal sowohl der SV St. Jöris als auch Fortuna Weisweiler mit dem knappsten aller Ergebnisse: Der Aufsteiger und Spitzenreiter aus dem Nordwesten der Indestadt kehrte Dank eines Tores von Michael Lisowski in der 61. Minute mit der vollen Punktausbeute aus Richterich zurück und machte damit das halbe Dutzend an Siegen voll.