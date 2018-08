Eschweiler - Eschweiler Eric Cepuran ist für den FC Bayern virtuell auf Korbjagd

Eschweiler.

Es steht 66 zu 67. Spannender könnte das Ende dieses Basketballspiels in der Audi-Dome-Arena in München kaum sein. Noch 3,7 Sekunden sind zu spielen und dennoch ist noch nichts entschieden. Spieler „Deathprezz“ zieht von rechts rein, drückt sich ab und legt den Ball in den Korb. Das ist der Sieg: 68 zu 67. Der Sprecher jubelt, das Publikum tobt. Doch es ist nur ein virtuelles Spiel.