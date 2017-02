Eschweiler.

Mit einem nervenaufreibenden Neun-Meter-Schießen endete der erste „Städti-Cup“ für die Mittelstufe des Gymnasiums. Mehrere Teams lieferten sich am vergangenen Montag ein spannendes Fußball-Turnier in der Eichendorfhalle an der Lessingstraße, fleißig angefeuert von ihren begeisterten Klassenkameraden.