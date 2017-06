Eschweiler.

Zwischen Freud und Leid liegen nur wenige Punkte auseinander, doch im Vordergrund steht bei der ersten Kinderolympiade der katholischen Grundschule Röhe das Miteinander in einer Mannschaft. Zum Aktionstag Leichtathletik hat sich die Schule in diesem Jahr etwas Besonderes überlegt und veranstaltet auf dem Röher Sportplatz in fünf Disziplinen einen Gruppenwettbewerb, bei der die Leistung im Team zählt.