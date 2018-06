Eschweiler. In der Eschweiler Innenstadt ist es am frühen Montagabend zum Zusammenstoß zweier Gruppen gekommen. Etwa zehn Personen seien teilweise mit Baseballschlägern aufeinander losgegangen, bestätigt die Polizei. Die Auseinandersetzung habe am Bushof begonnen und sei dann in Richtung Fußgängerzone fortgesetzt worden fortgesetzt worden.

Die dorthin gerufenen Einsatzkräfte der Polizei habe die betreffenden Personen gegen 18.30 in Höhe der Marienstraße 20 angetroffen. Keiner der Beteiligten sei ernsthaft verletzt gewesen. Ob ein Zusammenhang mit der Schägerei am Sonntagmorgen an der Großsportanlage Dürwiß besteht, sollen die Ermittlungen ergeben.