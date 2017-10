Erfolg für Carolina und Max Konstanty: Eschweiler Rollkunstläufer rollen zum Gold

Eschweiler. Für die Eschweiler Rollkunstläufer rollt es auch weiterhin überaus erfolgreich. Die Geschwister Carolina und Max Konstanty konnten jetzt nach der NRW-Landesmeisterschaft auch ihre erste nationale Meisterschaft gewinnen. Beim Deutschen Nachwuchspokal in Eppingen holten sie Gold im Paarlauf.

Und das, obwohl Max (13) und Carolina (9) erst seit Anfang des Jahres als Paar zusammenlaufen. Sie absolvierten in den letzten Monaten Trainingseinheiten beim mehrfachen italienischen Paarlaufweltmeister Venerucci und trainierten nicht nur in Eschweiler, sondern reisten zur Vorbereitung zu Lehrgängen in ganz Deutschland.

In Eppingen präsentierten die beiden jungen Sportler eine sehr synchrone Kür zum Pink-Panther-Thema, wobei sie nicht nur läuferisch, sondern auch in den Schwierigkeiten der Konkurrenz überlegen waren.

Damit ist die Saison für beide quasi abgeschlossen. Die Kadersportler bereiten sich jetzt schon in diversen Lehrgängen auf die sportlichen Herausforderungen in 2018 vor.