Entwicklungsgesellschaft Indeland bietet Erlebnisführung an

Langerwehe/Eschweiler. Die Entwicklungsgesellschaft Indeland GmbH organisiert für alle Interessierten eine weitere kostenlose Erlebnisführungen durchs Indeland. Bei den von Gästeführer Michael Schulze geführten Touren geht es um das gesellige Erleben von Natur und Landschaft und die Vermittlung regionaler Besonderheiten.

Wer Wege abseits der ausgetretenen Pfade erkunden und gleichzeitig Infos über die Region erhalten möchte, ist hier genau richtig. Das Indeland birgt neben spannenden Einblicken in die durch den Braunkohleabbau geprägte Landschaft auch eine ganz unbekannte Seite der Eifel: Das sogenannte Eifelvorland – dort, wo die Bördelandschaft in den Hürtgenwald übergeht – bietet so manches Unerwartetes: Landschaftsparks, Burgen und Wasserschlösser und dazu eine landschaftliche Vielfalt aus Wald, Wiesen und weiten Aussichten. Wohl sonst nirgendwo im Rheinland lässt sich der spannende Gegensatz zwischen Natur und menschgeprägter Energielandschaft so unmittelbar erleben.

Eine Eifeltour im Braunkohlerevier – mit diesem Alleinstellungsmerkmal sticht diese Tour heraus. Die Wanderung endet mit einem besonderen Highlight, dem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt auf Schloss Merode: Der perfekte Abschluss für diese Advents-Wandertour.

Die Führung beginnt am 9. Dezember um 11:30 Uhr am Eingangstor des Schloss Merode: Kreuzherrenstr. 1, 52379 Langerwehe. Parkplätze sind am Schloss vorhanden. Die Tour dauert circa vier Stunden, hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad und ist daher für sportliche Spaziergänger genau das Richtige. Rucksackverpflegung, dem Wetter angepasste Kleidung und festes Schuhwerk sind zu empfehlen.

Die Erlebnisführung ist kostenlos, der Eintritt zum romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Merode ist nicht enthalten (8,50 Euro/ Person). Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Anmeldungen nimmt Daniela Lentzen-Goertz von der Entwicklungsgesellschaft Indeland GmbH Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 12.30 Uhr unter 02421/22-16477 oder unter d.lentzen-goertz@kreis-dueren.de entgegen.