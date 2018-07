Eschweiler.

Es war ihr Tag, ihr großer Tag. Der hat seit Jahren für die Absolventen der Realschule Patternhof einen festen Ort – will sagen: Er findet in der Festhalle Weisweiler statt. Dorthin führte der Weg die Entlassschüler auch in diesem Jahr wieder, und das ebenso traditionsgemäß nach einem Gottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul am Markt mitten im Herzen der Indestadt.