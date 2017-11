Entlassjahrgang von 1977 der Realschule Patternhof trifft sich

Eschweiler. Ein schönes Wiedersehen feierten die ehemaligen Klassenkameraden der 10b der Realschule Patternhof aus dem Entlassjahrgang des Jahres 1977. Die 17 Männer um Organisator Erwin Emmerich trafen sich am vergangenen Samstag in der Gaststätte „Brauhaus Peltzer“ an der Dürener Straße.

Auch der 82-jährige Mathematiklehrer Hans-Leo Recker, der die Ex-Realschüler in einer der letzten reinen Jungenklassen damals unterrichtete, ließ es sich nicht nehmen bei dem fröhlichen Klassentreffen vorbeizuschauen.

„Als wir von der Schule runtergingen wurden das erste Mal Mädchen dort aufgenommen“, erzählt Emmerich, dessen alter Klassenverband sich bereits seit dem 25. Jahrestag der Entlassung alle fünf Jahre im „Brauhaus Peltzer“ trifft. Einige der ehemaligen „Patternhofer“ nahmen dafür selbst weite Wege auf sich.

So kam einer der Männer extra aus dem rund 450 Kilometer entfernten Cremlingen-Schandelah bei Hannover zurück in die Indestadt. So ließen die 18 Männer den Abend nach einer leckeren Mahlzeit, in Erinnerungen schwelgend, gemütlich ausklingen.