Eschweiler - Enorme Temperaturen machen Milchbauern zu schaffen

Bürger melden sich beim Amt für Tierschutz

Das Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen hat in den vergangenen Wochen vermehrt Meldungen von Bürgern erreicht, die auf Mängel in der Viehhaltung hingewiesen haben. Das Amt gibt diese Beschwerden an die Tierhalter weiter und informiert über Möglichkeiten der Behebung.

Außerdem werden risikoorientierte Kontrollen vollzogen, um die Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere auf den hiesigen Weideflächen zu überprüfen.

Grundsätzlich gilt: Jedem Tier muss immer Wasser in guter Tränkwasserqualität zu Verfügung stehen. Bei Weidehaltung muss mindestens ein natürlicher Witterungsschutz (Bäume oder Sträucher) vorhanden sein, der allen Tieren Schatten bietet. Ansonsten muss dieser künstlich zum Beispiel durch Spannen von Tarnmatten erzeugt werden. Sofern die Weide nicht ausreichend Futter aufweist, muss eine Zufütterung erfolgen.