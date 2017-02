Eschweiler.

Hunde auf dem Sportplatz Röhe und der Zustand des anliegenden Parkplatzes haben in den vergangenen Tagen einige unserer Leser verärgert. Dass es am Sportplatz „drunter und drüber“ gehe, wie es am Mittwoch in der Rubrik „Es ärgert uns, dass...“ zu lesen war, das ist der Leserin, die auf die Hundewiese aufmerksam machen wollte, aber zu hart ausgedrückt.