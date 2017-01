Elf Arbeitslose weniger in Eschweiler

Eschweiler. Die Arbeitslosigkeit hat sich von November auf Dezember geringfügig um elf auf 2405 Personen verringert. Das waren 345 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 8,1 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 9,3 Prozent. Dabei meldeten sich 530 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 56 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 548 Personen ihre Arbeitslosigkeit (plus 150).

Seit Jahresbeginn gab es 5948 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 113 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 6321 Abmeldungen von Arbeitslosen (plus 517). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um fünf Stellen auf 388 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es elf Arbeitsstellen mehr.

Arbeitgeber meldeten im Dezember 117 neue Arbeitsstellen, 33 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1277 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 148.