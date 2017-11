Eischwiele.

Was es heißt, Prinz in Eschweiler zu sein, das hat er in den wenigen Wochen seit seiner Wahl und acht Wochen vor seiner Proklamation schon am eigenen Leib erfahren: „Mutti, lad mich nicht wieder zu Erbsensuppe ein!“, bat Patrick I. (Nowicki) am Sonntag von der Marktbühne aus in Richtung seiner auf der Marienstraße mitfeiernden Eltern. „Nicht vor 2025!“