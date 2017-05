Einsatz mit Ekelfaktor: Polizisten bei Verhaftung gefordert

Eschweiler.

Von einem „schlimmen Einsatz“ ist die Rede in einer Pressemitteilung der Polizei der Städteregion Aachen vom Dienstag. Eine randalierende Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte am späten Montagabend die Polizei auf den Plan gerufen - was dann folgte, werden die Beamten wohl so schnell nicht vergessen.