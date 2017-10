Eschweiler.

Auf dem Boden der Familie Hillemacher in Hastenrath herrscht aktuell Hochbetrieb. Die Apfelernte steht an, also die Hochphase im Betriebsjahr der Obstplantage. Es war kein leichtes Jahr, wie die Familie betont. Am 9. April sanken die Temperaturen in der Nacht auf Minus acht Grad Celsius und setzten den Bäumen zu.