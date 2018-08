Eschweiler - Eine Woche auf dem Ijsselmeer: Jugendamt lädt zum Segeltörn ein

Eschweiler. In der zweiten Sommerferienwoche veranstaltete das Jugendamt der Stadt Eschweiler in Kooperation mit dem Jugendhilfeverein Fallschirm zum fünften Mal einen Segeltörn auf dem Ijsselmeer für elf Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren. Auch in diesem Jahr wurde das Plattbodenschiff „Nieuwe Maen“ gechartert.

Am Montagversammelten sich alle Teilnehmer vor dem städtischen Jugendtreff „Check In“ zur Abfahrt in Richtung Niederlande. Die erlebnisreiche Woche startete in der mittelalterlichen Hafenstadt Enkhuizen. Täglich nach dem Frühstück mussten die Jugendlichen zeitnah „das Schiff startklar machen“, um dann unter Anleitung der Crew auf dem Ijsselmeer gemeinsam die Segel setzen zu können. Zu den weiteren Aufgaben gehörten unter anderem auch die Zubereitung aller Mahlzeiten und die tägliche Reinigung des Schiffes.

Abends wurden verschiedene Häfen angefahren, wo die Jugendlichen Zeit hatten, die Umgebungen zu erkunden. Das Highlight für alle Jugendliche war ein Törn ins Wattenmeer mit Wattwanderung. Um der anhaltenden Hitze zu trotzen, nutzten die Teilnehmer jede sich bietende Gelegenheit aus, um sich im Wasser abzukühlen. Die Maßnahme wurde von der Mobilen Jugendarbeiterin des Jugendamtes der Stadt Eschweiler, Sevil Uzungelis, und dem Jugendgerichtshelfer Ludger Leister, der zugleich Vorsitzender des Jugendhilfevereins Fallschirm ist, betreut.