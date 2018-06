Eschweiler - Eine-Welt-Arbeitskreis in der Eschweiler City unterwegs

Eschweiler.

Ein Teil des Eine-Welt-Arbeitskreises der Bischöflichen Liebfrauenschule Eschweiler war jetzt in der Mittagszeit in den Straßen der Heimatstadt unterwegs. Einen Tag zuvor, am Welttag gegen Kinderarbeit, hatten Mitglieder des Eine-Welt-Arbeitskreises Waffeln gebacken und den Erlös von 240 Euro an die Kindernothilfe gespendet.