Diamantweg: der Wunsch, Glück zu erfahren

Der Diamantweg-Buddhismus ist eine zeitgemäße Fortführung des tibetischen Buddhismus und bietet Menschen den Zugang zu den eigenen Qualitäten des Geistes: Furchtlosigkeit, Freude, Mitgefühl. Er basiert auf Vertrauen, Freundschaft, Tatkraft und der Verbindung zum buddhistischen Lehrer. Ausgangspunkt ist der Wunsch, Glück zu erfahren. Ziel ist die Entfaltung der natürlichen Eigenschaften des Geistes in jedem Augenblick. Der Weg dorthin besteht aus Meditation und logisch nachvollziehbaren Erklärungen. Man wird entspannter, furchtloser und freudvoller. In weltweit über 600 Zentren – eines davon in der Aachener Brabantstraße –, die unter der spirituellen Leitung des 17. Karmapa stehen, trifft man Menschen aus allen Lebensbereichen, die den Buddhismus als Bereicherung eines erfüllten Alltags verstehen.