Eschweiler.

Wie kann ich mich gesund ernähren? Welche Inhalte stecken eigentlich in meinem Essen? Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigte sich in den vergangenen Wochen der Bildungsgang für Gesundheitswesen unter Leitung von Karin Stenz und die Berufsschulklasse für den Bildungsgang Einzelhandel unter Leitung von Manuela Rynio am Eschweiler Berufskolleg.