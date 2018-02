Rüh - Ein närrisches Programm, das sämtliche Grenzen sprengt

Rüh.

Der frühe Vogel fängt den Wurm, schließlich stehen bis Aschermittwoch noch einige jecke Tage an. Und so begaben sich mehrere Hundert kostümierte Weiber einen Tag vor Altweiber am späten Nachmittag nach Röhe, denn die katholische Frauengemeinschaft hatte sich ein närrisches Programm einfallen lassen, das jegliche Grenzen sprengt.