Eschweiler.

Jahre unermüdlicher Einsatz, 125 Jahre in guten Händen – dafür steht das Senioren- und Betreuungszentrum der Städteregion Aachen in Eschweiler. Die Einrichtung an der Johanna-Neuman-Straße feiert in diesem Jahr einen ehrwürdigen Geburtstag. Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt, wie sich das Haus im Laufe eines Jahrhunderts entwickelt hat.