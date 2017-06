Eschweiler.

„Ein geglückter Paradigmenwechsel“ – so bezeichnet Pfarrer Christoph Graaff den nunmehr seit fünf Jahren am St.-Antonius-Hospital bestehenden ESBN, den ehrenamtlichen Seelsorge-Bereitschaftsdienst in der Nacht. Gemeinsam mit vier der 23 engagierten Seelsorgerinnen und Seelsorger wagte Graaff jetzt einen Rück- und Vorausblick nach der Initiierung 2012.