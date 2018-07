Eschweiler - Ehrenamtliche Helfer erkunden das Rheinland

Eschweiler. 52 Menschen, die ehrenamtlich in der Evangelische Kirchengemeinde Eschweiler tätig sind, machten sich jüngst auf den Weg an den Rhein. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in Rossbach/Wied ging es zum Stadtbummel in das Rheinstädtchen Linz und anschließend auf ein Schiff in Richtung Königswinter.

Bei Sommerwetter und guter Stimmung gab es reichlich Gelegenheit zum Austausch und Kennenlernen. Pfarrer Thomas Richter machte deutlich, wie wichtig die Arbeit von Ehrenamtlichen in der Kirchengemeinde ist. So gibt es zwar 1800 Pfarrer in der Evangelischen Landeskirche Rheinland, aber mehr als 113.000 ehrenamtlich tätige Menschen.

„Wir sind glücklich, als Kirchengemeinde viele Menschen zu haben, die sich in ihrer Freizeit in unserer Gemeinde engagieren. Da ist es selbstverständlich, dass wir uns mit einem solchen Ausflug als Kirchengemeinde bei den ehrenamtlich Tätigen für ihren Einsatz bedanken.