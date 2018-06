Eschweiler - Ehepaar Wendel: Seit 50 Jahren verheiratet

Eschweiler.

Sie haben geheiratet, bereits vor 50 Jahren. Annette (73) und Joseph Wendel (78) gaben sich am 7. Juni 1968 das standesamtliche Ja-Wort, ehe sie sich im selben Jahr Ende Juli in St. Peter und Paul kirchlich trauten. Nun feiern sie also die Goldene Hochzeit, 50 Jahre sind sie durch gute, wie auch durch schlechte Zeiten gemeinsam geschritten.