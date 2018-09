Eschweiler.

Ein Haus, in dem sich Menschen zu verschiedensten Aktivitäten treffen, wo sie sich austauschen und gemeinsam Zeit verbringen können, ist kein Seniorenzentrum – es ist eine Begegnungsstätte. Um diesem Wandel gerecht zu werden, war ein neuer Name für das ehemalige Seniorenzentrum überfällig. Ab sofort kommen die Besucher in die „Villa Faensen – Haus der Begegnung“.