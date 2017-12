Eschweiler/Stolberg - Dr. Elke Ahlers: Bildung ist „Credo der nächsten Jahre“

Eschweiler/Stolberg.

Einblicke in die Zukunft der Industrie gab es jetzt beim Donnerberger Gesprächskreis. Dr. Elke Ahlers, Leiterin des Referats „Qualität der Arbeit“ des Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung, war auf Einladung des Europavereins GPB in das Offiziersheim der Donnerberger Kaserne gekommen, um über das Thema „Industrie 4.0 – Chancen und Risiken“ zu referieren und mit den zahlreichen Gästen direkt in die Diskussion zu gehen, was auch vielfach angenommen wurde. Ein heiß diskutiertes Thema also, mit dem der Europaverein wieder einmal genau den Nerv des Zeitgeistes traf.