Doppelte Verstärkung für das THW

Eschweiler.

Auch in diesem Jahr kann der THW Ortsbeauftragte für Eschweiler, Arnold Willecke, zwei neue Helfer nach bestandener Grundausbildung in seiner Mannschaft begrüßen. Nach rund 120 Stunden Ausbildung nahmen Angela Schmitz und Andreas Nawrath gemeinsam mit elf weiteren Helferanwärtern aus den Ortsverbänden Jülich, Simmerath, Stolberg und Waldbröl an der Prüfung teil.