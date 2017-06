Eschweiler.

Am vergangenen Samstag war einiges los auf dem Gelände der Don-Bosco-Schule. Musik und lautes Getobe der Kinder tönte bis zur Straße. Das Schulfest stand auf dem Programm, diesmal aber mit einem besonderen Anlass: Die 25-jährige Partnerschaft mit einer Schule in der Stadt Callao in Peru wurde gefeiert.