Herzogenrath/Eschweiler.

Zum dritten Mal veranstaltete in Gedenken an die frühere Trainerin Anne Tinnemann die DJK Elmar Kohlscheid einen Frühjahrs-Springertag auf der Leichtathletik-Anlage an der Oststraße. Dabei wurden auch die Regio-Meister der Senioren im Hochsprung ermittelt. Überrascht war Veranstaltungsleiter Karl-Heinz Tinnemann von den vielen persönlichen Bestleistungen der eigenen Aktiven.