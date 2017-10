„Antolin“ hilft Flüchtlingskindern

Auch an der Don-Bosco-Schule können ausländische Kinder oder Kinder, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, mit Hilfe von Computerprogrammen beispielsweise Deutsch lernen. Die Kinder können sich über Kopfhörer deutsche Wörter anhören und am Computer eintippen, bis das Wort entsteht, sagt die Schulleiterin der Don-Bosco-Schule, Marianne Schneiders.

Die Medien bieten also viele Möglichkeiten, die Kinder individuell zu fördern. Gisela Feucht bestätigt: Diese Art des Lernens ist „für Flüchtlingskinder ideal“. Die Leseförderung mit der Plattform „Antolin“ wird ebenfalls an beiden Schulen umgesetzt. An dieser Förderung nehmen alle Kinder der Schulen teil.