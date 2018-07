Eine Zäsur der Pfadfinderbewegung

Die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) wurde am 7. Oktober 1929 gegründet, der Diözesanverband Aachen gründete sich knapp ein Jahr später am 29. November 1930. Im Nationalsozialismus kam es durch das Verbot aller Jugendorganisationen – außer der Hitlerjugend und des Bundes Deutscher Mädel – zu einer Zäsur in der Pfadfinderbewegung. In Westdeutschland konnten aber bereits unter alliierter Besetzung die ersten Pfadfinderstämme wieder Fahrt aufnehmen.

Zum Bezirk Aachen-Stadt des DPSG gehören elf Pfadfinderstämme, zu Aachen-Land zehn, darunter drei Eschweiler Stämme: Deutschritter Eschweiler Röhe (www.deutschritter-roehe.de), Hohensteiner Eschweiler Röthgen (www.hohensteiner.com) und St. Bonifatius (www.dpsg-duerwiss.de).