Eschweiler.

Sie sind rar gesät in Eschweiler. Die die einzig wahren, die originalen Nikoläuse der Stadt. Die Doppelgänger, die in rotem Mantel Geschenke an brave Kinder verteilen, heißen in Wahrheit vielleicht Richard, Malte, Fabian oder Lars mit Vornamen. Einen richtigen Nikolaus zu finden, ist nicht leicht. „Ich persönlich kenne keinen anderen, der so heißt“, bestätigt Nikolaus Schümmer.