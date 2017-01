Eschweiler.

Die Sternsinger sind wieder unterwegs. In farbenprächtigen Gewändern gekleidet, mit selbst gebastelten goldenen Kronen auf den Häuptern, tragen sie stolz den Stern vor sich her und ziehen zurzeit auch in der Inde­stadt von Tür zu Tür, um Gottes Segen zu bringen und zugleich mit ihrer Spendensammlung mit dazu beizutragen, dass Menschen auch in Zukunft unbeschadet leben können.