Eschweiler.

Paten sorgen sich um ihre Schützlinge. So auch Rainer und Lukas Greven, die ehrenamtlich als sogenannte Spielplatzpaten zwei Anlagen in Nothberg betreuen. Die Erlöse des vor rund zwei Wochen veranstalteten Spielplatzfestes am Udelinberg überreichten die Paten nun den Betreuungseinrichtungen in Nothberg, dem Katholischen Kindergarten St. Cäcilia und der Kita Immenhof-Kinder.