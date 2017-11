Eschweiler.

In den kommenden Wochen bringen die Paveier so manchen Saal im Rheinland zum Kochen. Der jüngste Kracher der Kölner Mundartband, „Leev Marie“, lässt niemanden ruhig sitzen. Es gibt jedoch eine andere, eine sehr besinnliche und einfühlsame Seite der Band, die manch ein Indestädter in den vergangenen Jahren schon erleben durfte.