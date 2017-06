Die Original Eschweiler feiern 65. Geburtstag

Eschweiler. Musik, Show und eine Menge Stimmung vor und auf der Bühne: Beim Tag der Fanfarentrompeter dürfen die Musiker der Original Eschweiler natürlich nicht fehlen. Mit einer Mischung aus Stimmungs- und Schlagerhits im Big-Band-Sound wollen sie das Publikum auf dem Marktplatz begeistern.

Diese Veranstaltung ist jedoch nur eins von zahlreichen Events, das in diesem Jahr auf dem Programm steht. Der Grund: Das älteste Fanfarencorps der Stadt feiert in diesem Jahr seinen 65. Geburtstag. An Ruhestand denken die Musiker keineswegs. Vielmehr will sich die Truppe um ihren Vorsitzenden Andreas Bergs immer wieder weiterentwickeln.

Erst in dieser Session gab es neue Outfits. Seit wenigen Wochen arbeiten die Musiker mit Markus Wallpott und dem Team der Kölner Event-Werkstatt. Vor allem in der Domstadt ist Wallpott kein Unbekannter, schließlich arbeitet er mit Newcomern wie Miljö und Fiasko zusammen. Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres steht am Samstag, 9. September, an.

Zu einem Konzert im Kölner Brauhaus Sion im Herzen der Altstadt laden „Die Original Eschweiler“ ein. Los geht‘s an diesem Abend um 20 Uhr und der Eintritt ist frei. Am Tag der Fanfarentrompeter werden die Original Eschweiler den Abend um 20 Uhr eröffnen.