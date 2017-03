Die meisten Eltern entscheiden sich für 45 Stunden

Häufiger Diskussionspunkt sind die sogenannten „Randbetreuungszeiten“. In Eschweiler bietet alleine die Elterninitiative „Immenhofkinder“ in Nothberg Betreuung von Kindern am frühen Morgen und späten Abend an.

Die Stadtverwaltung fragte im vergangenen Jahr die Wunschzeiten der Eltern ab. Allerdings wurde der Fragebogen auch kritisiert.

Für das nächste Kindergartenjahr entscheiden sich die meisten Eltern für eine 45-Stunden-Betreuung ihrer Kinder, nämlich insgesamt 909 Plätze wurden mit dieser Zeit gebucht. 802 Kinder verbringen bis zu 35 Stunden in der Woche in der Kita. Allerdings lassen die Einrichtungen nicht alle Buchungsmöglichkeiten.

Zusätzlich 95 Kita-Plätze werden als inklusive Plätze ausgewiesen.