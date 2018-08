Eschweiler - Die goldenen Zeiten der Kneipen sind lange vorbei

Eine der ältesten und schmalsten Straßen

Die Schnellengasse zählt nicht nur zu den ältesten Straßen Eschweilers, sie ist auch die schmalste im Stadtzentrum. Kaum eine andere Straße hat sich in ihrer Struktur so gewandelt wie die Schnellengasse. Waren dort in früherer Zeit Geschäfte und handwerkliche Betriebe ansässig, so bestimmen heute zahlreiche Gaststätten ihr „Gesicht“.

Wer noch tiefere Einblicke in die Geschichte der Eschweiler Kneipenkultur bekommen möchte, kann sich auf das nächste Werk von Armin Gille freuen. Der Heimatforscher vom Geschichtsverein arbeitet daran, die Historie mithilfe von Zeitzeugen zusammenzutragen.