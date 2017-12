Eschweiler - Die Geschenke der Weihnachtsaktion stapeln sich bis unter die Decke

Eschweiler. Am Dienstag düste der Geschenke-Express Richtung Senioren- und Betreuungszentrum (SBZ) an der Johanna-Neuman-Straße. Gleich zweimal beluden die fleißigen Hausmeister des SBZ ihren Transporter mit den liebevoll eingepackten Präsenten unserer Leser.

Um es vorwegzunehmen: Unsere Weihnachtsaktion Wunschzettel zu Gunsten der Bewohner des Seniorenzentrum an der Johanna-Neuman-Straße 4 war wieder ein voller Erfolg! Und der Gabentisch ist prall gefüllt mit den schönsten Präsenten. Ein eigens dafür bereit gestellter Raum unserer Redaktion war fast bis unter die Decke zugestapelt mit Kartons voller Geschenke.

Und dies ist vor allem Ihnen, liebe Leser, zu verdanken! 240 Wünsche von Senioren veröffentlichten wir in den vergangenen Wochen, 240 liebevoll verpackte Präsente erreichten unsere Redaktion. Oft ergänzt durch herzliche Zeilen, über die sich die Damen und Herren sicherlich am kommenden Donnerstag bei der großen Bescherungsfeier freuen werden.

Dank der zahlreichen Geldspenden konnten wir dann auch die noch offenen Herzenswünsche kaufen und erfüllen. Und darum möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich für das tolle Engagement unserer treuen Leser bedanken.Am Donnerstag, 14. Dezember, 15 Uhr, ist – wie gesagt – Bescherung angesagt. Und natürlich sind alle Leser, die zum Gelingen unserer Weihnachtsaktion Wunschzettel beigetragen haben, herzlich eingeladen, mit den Bewohnern und unserem Zeitungsteam ein bis zwei besinnliche Stunden zu verbringen.

Es gibt besinnliche Musik, lustige Eischwiele Verzällcher und natürlich Kaffee und Kuchen. Wer möchte, kann an diesem Nachmittag sein Geschenk auch selbst überreichen. Wenn auch nicht alle Bewohner an der Feier teilnehmen können, so sind wir doch bemüht, alle Präsente an diesem Tag zu überreichen. Wer nicht an unserer Bescherungsfeier teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, sich am Freitag ausführlich darüber in unserer Zeitung zu informieren.