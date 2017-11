Eschweiler Bürger planen die soziale Zukunft der Stadt

Eschweiler.

In drei Stadtteil-Konferenzen planen Bürger derzeit die soziale Entwicklung der Stadt. Das Interesse in der Bevölkerung ist groß, ebenso die Zahl der Ideen, Anregungen und Vorschläge. Am Erörterungstermin im Vereinsheim der Eefelkank in Bohl hatte einer der Besucher das letzte Wort.