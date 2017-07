Die Blues Brothers geben eine Kostprobe auf dem Eschweiler Marktplatz

Eschweiler. Mittlerweile dürfte die Geschichte der Blues Brothers, ihr gleichnamiger Film, ihre Musik und die Biografien von Dan Aykroyd (Elwood) und John Belushi (Jake) als weltmusikalisches Kulturerbe gelten.

Die Idee, zwei singende Schauspieler mit Trend zum trockenen Humor in schwarze Anzüge und Sonnenbrillen zu verpacken, sorgte im Jahr 1980 zumindest in Europa für erhebliches Aufsehen.

Das Lexikon des Internationalen Films bringt es auf den Punkt: „Ungewöhnliche Mischung aus Musik- und Actionfilm, die durch überdrehte Ausgelassenheit, eine unbändige Zerstörungswut, zündende Musiknummern und urige Hauptdarsteller gekennzeichnet ist.“

Als einer der Hauptverdienste des Films gilt es, die in die Jahre gekommenen Musikstile des Soul und des Blues wieder in das Gedächtnis ganzer Generationen geholt zu haben. Und das scheint bis heute noch blendend zu funktionieren. Veranstalter Max Krieger holt die „Original Blues Brothers Band“ am Freitagabend mit immerhin noch einigen Gründungsmitgliedern Ende August auf den Eschweiler Marktplatz.