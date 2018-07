Eschweiler.

Sie haben nach eigener Aussage eine großartige Chance „entschlossen genutzt“, die nächste Stufe erreicht und beschwören in Richtung Zukunft den „Mut zum Aufbruch“: 80 nun ehemalige Schüler der Bischöflichen Liebfrauenschule nahmen am Freitag im Rahmen einer würdevollen Feierstunde in der Pfarrkirche St. Peter und Paul ihre Abiturzeugnisse entgegen.