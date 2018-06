Eschweiler - Die Baukräne stehen in Eschweiler an vielen Stellen

Eschweiler.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Am 1. Januar waren 58.444 Menschen mit Erstwohnsitz in Eschweiler gemeldet, am 1. Juni waren es 58.639 Euro. Die Stadt wächst. Dies birgt eine Menge Vorteile, lässt aber auch den Druck auf dem Wohnungsmarkt weiter wachsen. „Wir merken dies auch daran, dass die Mieten inzwischen auch in Eschweiler steigen“, sagt der Technische Beigeordnete Hermann Gödde.