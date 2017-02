Eschweiler.

Die Veranstaltung war bereits beendet, die meisten Besucher gegangen, als Muhamad Aldiban sich noch einmal zu Wort meldete. Er müsse noch etwas sagen, es sei für ihn der wichtigste Satz des Abends: „Ich danke allen Menschen hier, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und in Eschweiler, für die Hilfe, die ich als Flüchtling bekommen habe. Ich danke Ihnen!“