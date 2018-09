Eschweiler/Nürburgring.

Auf dem Nürburgring beginnt die heiße Schlussphase in der Deutschen Touren-Meisterschaft (DTM). Wenn die besten Piloten der Welt vom 7. bis 9. September in der Eifel Station machen, erwartet die Besucher spannende und packende Rennaktion. Audi, BMW und Mercedes kämpfen um den Titel. Als Tabellenführer reist Paul Di Resta in die Eifel.