Eischwiele - Der närrische Lindwurm startet wieder um 12 Uhr

Eischwiele. Der große Tag rückt näher: Zwei Tage noch, dann schlängelt sich der drittgrößte närrische Lindwurm wieder durch die Straßen der Fastelovendsmetropole an der Inde. Unter dem Jubel Zigtausender Zuschauer, die es von Nah und Fern, aus der Region wie aus dem benachbarten Ausland ins fastelovendsverrückte Eischwiele zieht.

Um Punkt 12 Uhr setzt sich der Rosenmontagszug, der diesmal unter dem Motto „Grenzenlos jeck“ steht, in Bewegung. Hier der Zugweg: Start Brücke Bergrather Straße – Indestraße rechts – Dürener Straße links – Kochsgasse – Indestraße links – Grabenstraße rechts – Marienstraße links – Neustraße – Uferstraße – Hompeschstraße – Martin-Luther-Straße rechts – Moltkestraße – Bismarckstraße rechts – Rosenallee – Marienstraße links – Franzstraße – Bourscheidtstraße – Mittelstraße – Röthgener Straße rechts – Langwahn – August-Thyssen-Straße – Auflösung.

Eefelkank an der Spitze

Mit von der Partie: Alle 22 Eschweiler Karnevalsgesellschaften, die dem Karnevalskomitee angeschlossen sind. An der Spitze des Zuges marschiert diesmal die KG Eefelkank Eschweiler-Hastenrath, gefolgt von der Prinzengilde Bergrath und der KG Ulk Hehlrath. Weiter geht es in dieser Reihenfolge: KG Ulk Eschweiler-Oberröthgen, KG Onjekauchde Eschweiler-Röhe, KG Röthgener Garde, KG Nothberger Burgwache, KG Klee Oepe Jonge, KG Fidele Trammebülle, KG Die Löwengarde, KG Löstije Eschweiler Afrikaner, KG Garderegiment Weiß-Rot, KG Narrenzunft Pumpestich, KG Grüne Funken, KG Rote-Funken-Artillerie Eschweiler, KF Böse Buben, KG Blaue-Funken-Artillerie Eschweiler, KG Kirchspiel Lohn und KG Lustige Reserve Eschweiler. Das geschäftsführende Karnevals-Komitee ist dann an der Reihe, gefolgt von der Scharwache. Als vorletzte Gesellschaft ist die Narrengarde Dürwiß mit Prinz Patrick I. und Zerm Micha an der Reihe und den Schluss bildet traditionell die Gesellschaft, die im Vorjahr den Narrenherrscher gestellt hat: die KG Lätitia Blaue Funken aus Weisweiler.

Die meisten Gruppen stellt auch in diesem Jahr die KG Rote-Funken-Artillerie: 50 sind es insgesamt. Zweitstärkste KG ist die Narrengarde: Prinz Patrick I. und seine Dürwisser schicken 41 Gruppen auf die Zugstrecke. Die Lätitia Blaue Funken Weisweiler bietet 38 Gruppen auf, gefolgt von der Eefelkank und der Nothberger Burgwache, die jeweils 31 Gruppen gemeldet haben.

Auch in diesem Jahr ist der Karnevalskomitee die Abfallentsorgung ein besonders großes Anliegen und so appellieren Norbert Weiland & Co.: „Bei der derzeitigen finanziellen Situation der Städte und Gemeinden ist es auch für uns eine unumgängliche Pflicht, Bereitschaft und Einsatz zu zeigen, um unumgängliche Kosten zu stabilisieren bzw. sogar zu senken. Wir alle, die am Rosenmontagszug aktiv teilnehmen, müssen und können dazu beitragen. Seit vielen Jahren sprechen wir auf den Komitee-Sitzungen das Thema Abfallentsorgung an. Sehr wahrscheinlich nicht präzise oder detailliert genug. Deshalb ergehen folgende Hinweise an die Gesellschaften mit der dringlichsten Bitte diese an alle Korporationen und Kostümgruppen weiter zu geben.“

Blumen und Karamellen

Auch in Sachen Sicherheit gibt es genaue auflagen: „Als Wurfgegenstände sind nur Blumen und lose gepackte Karamellen zu verwenden. Das Werfen von: Äpfeln, Apfelsinen, Bällen, Flaschen, Gläsern, Bierbüchsen, hartgekochten Eiern, hartverpackten Gegenständen wie Drops oder ähnliches ist untersagt. Schäden, die durch das Werfen damit entstehen, werden von der Versicherung nicht reguliert. Blumen und Karamellen sind so weit zu werfen, dass sie nicht in der Nähe der Wagen aufgenommen werden müssen. Dort besteht erhöhte Unfall- und Verletzungsgefahr! Karamellen dürfen nicht mit großer Wucht in die Reihen der Zuschauer geworfen werden. Es können ernsthafte Verletzungen (zum Beispiel an Augen oder Zähnen) entstehen. Für Schäden, die durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten entstehen, muss der Schädiger selbst haften.“

Und zu guter Letzt: „Aus gegebenem Anlass weisen wir erneut darauf hin, dass zum Schutze unserer Zugteilnehmer und aller Zuschauer das Tragen von Kostümen oder sakralen Gegenständen, die religiöse Gruppierungen karikieren oder gar die Gefühle von Mitgliedern dieser Glaubensgemeinschaften zutiefst verletzen, grundsätzlich verboten ist.“