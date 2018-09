Spiele des kommenden Wochenendes

Sofern nicht anders angegeben ist Anstoß am Sonntag um 15 Uhr:

Bezirksliga: SW Düren - Wenau;

Kreisliga A Aachen: Burtscheider TV – SV St. Jöris (So., 11 Uhr), VfR Würselen – Fortuna Weisweiler;

Kreisliga A Düren: Hambacher Spielverein – Rhenania Lohn;

Kreisliga B Aachen: SC Berger Preuß – FC Inde Hahn II (So., 11 Uhr), BW Aachen – FV Eschweiler, SF Hehlrath – FC Stolberg (So., 18 Uhr);

Kreisliga B Düren: GW Welldorf - Lohn II (Sa., 18.15 Uhr);

Kreisliga C Aachen: Mariadorf II - St. Jöris II (So., 11 Uhr), SC Berger Preuß III – SV Falke Bergrath (So., 13 Uhr), SCB Laurenzberg – Sparta Bardenberg II, Germania Dürwiß – BSC Schevenhütte, FC Rhenania Eschweiler – SG Stolberg II (So., 15.15 Uhr);

Kreisliga C Düren: Eschweiler ü. Feld- Jugendsport Wenau II (So., 13 Uhr);

Kreisliga D Aachen: Bergrath II - Weisweiler II (So., 11 Uhr), Laurensberg IV - Laurenzberg II (So., 11 Uhr), Rhenania Eschweiler II - Westwacht Aachen III (So., 13 Uhr), Dürwiß II - Büsbach II (So., 13 Uhr), Hehlrath II - FC Stolberg II (So., 13 Uhr), Nirm II - FV Eschweiler II.