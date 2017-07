Eschweiler.

Am Wochenende fand der Rur-Eifel-Volkslauf-Cup in Eicherscheid statt. Für den Marathon-Club Eschweiler waren sechs Mitglieder über die Halbmarathon-Distanz am Start. Die abwechslungsreichen Laufstrecken waren die gleichen wie im Vorjahr und führten durch die sehenswerte Buchenheckenlandschaft rund um Eicherscheid und durch Huppenbroich.